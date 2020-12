LA Lakers schiet uit zijn slof

Miami Heat, verliezend finalist van het vorige seizoen, won ook de tweede wedstrijd van het seizoen. Na de eerdere nederlaag tegen Orlando werd vrijdag New Orleans Pelicans met 111-98 verslagen. Bij de rust stond de Heat 13 punten voor (66-53). Duncan Robinson scoorde zeven driepunters en had met 23 punten een aanzienlijk aandeel in de zege. Zion Williamson (32) en Brandon Ingram (28) deden het in dat opzicht bij New Orleans nog beter. Voor New Orleans betekende het de eerste nederlaag, na de overwinning op Toronto.