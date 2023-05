LA Lakers trakteert titelverdediger Warriors op ruime nederlaag in play-offs NBA

Miami Heat zorgt voor enorme stunt in NBA: Milwaukee Bucks ligt eruit

De basketballers van Miami Heat hebben voor een daverende stunt gezorgd in de eerste ronde van de play-offs van de Amerikaanse competitie NBA. Met opnieuw een hoofdrol voor Jimmy Butler schakelden ze Milwaukee Bucks uit, de ploeg die als leider van de oostelijke divisie het reguliere seizoen had besloten. Miami had de play-offs pas bereikt via twee extra duels in de zogenoemde play-in.