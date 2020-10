LA Lakers willen NBA-titel binnenhalen in ‘Black Mamba-tenue’

De ploeg uit LA leidt in de best-of-sevenserie met 3-1. De zeventiende titel in de NBA ligt voor het grijpen. De Lakers willen de finale beslissen in het ‘Black Mamba-tenue’ dat ze dit seizoen al een paar keer droegen. De basketballers uit LA spelen normaal gesproken in gouden shirts met paarse accenten. Ze lieten dit jaar ook een zwart tenue maken, als eerbetoon aan Bryant die in januari om het leven kwam bij een helikopterongeluk.

Bryant was de grote vedette van de ploeg die de Lakers in 2010 de vooralsnog laatste NBA-titel bezorgde. De Amerikaan had de bijnaam 'Black Mamba'. Op Twitter zette LA Lakers een foto van het zwarte shirt met daarbij één woord: 'friday'. Vrijdag, dan moet het gebeuren voor James en co. De Lakers droegen in deze play-offs vier keer eerder het zwarte shirt en steeds wonnen ze.