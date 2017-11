Lafeber blijft uit de buurt startbewijs Europese Tour

Badmintonner Erik Meijs vecht voor leven na zwaar ongeval

17:50 Erik Meijs is vanmorgen zwaargewond geraakt bij een verkeersongeluk in Duitsland. De badmintonner uit Zoetermeer keerde terug van een training met zijn team 1. BC Beuel uit Bonn, toen een vrachtwagen in de file hard op hem in reed. Meijs vecht momenteel voor zijn leven, zo meldt Express.