Lakers in topper langs Nuggets

Samenvatting Abbingh prijst Oranje: ‘We waren supersterk’

3 december Lois Abbingh was dik tevreden over de monsterzege op Cuba bij het WK vrouwenhandbal in Japan. Oranje won vanochtend in Kumamoto met 51-23 en vergaarde de broodnodige punten om in het toernooi te blijven.