Lakers voorkomen met zege evenaring negatief clubrecord

Brandon Ingram was met twintig punten de meest productieve speler bij de zestienvoudig kampioen van de NBA, die de laatste jaren zo moeizaam presteert. Het twintigjarige talent Lonzo Ball nam dertien punten en tien rebounds voor zijn rekening. De vader van Ball had voor het begin van de thuiswedstrijd tegen de Hawks voor ophef gezorgd met een interview op ESPN, waarin hij coach Luke Walton bekritiseerde. ,,Luke heeft geen controle meer over de ploeg. Je ziet dat ze niet meer voor hem spelen.'' Zijn zoon probeerde na afloop het relletje te sussen. ,,Mijn werk is basketballen, ik speel voor iedereen. Ik beslis ook niet wie de coach is.''



San Antonio Spurs ging in de slotseconden onderuit bij Portland Trail Blazers: 111-110. CJ McCollum zorgde vijf seconden voor tijd voor de beslissende punten.