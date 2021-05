LeBron helpt Lakers met wanhoopsschot alsnog aan plaats in play-offs NBA

Golden State Warriors maakte het de Lakers niet makkelijk. Halverwege leidde de ploeg met 55-42. De thuisploeg maakte de achterstand goed in het derde kwart en in de laatste periode bleef het spannend tot het eind. Met name Stephen Curry was op dreef. De topschutter van Golden State maakte in totaal 37 punten. Bij de ploeg uit Los Angeles was Anthony Davis de topscorer met 25 punten. James kwam tot 22 punten, 10 rebounds en 11 assists.