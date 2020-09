LeBron in aanloop naar NBA-finale: ‘Gaat om respect’

Van sterspeler LeBron James wordt verwacht dat hij de titel in de NBA in de komende finale tegen Miami Heat na tien jaar terugbrengt naar Los Angeles Lakers en daarmee een eerbetoon brengt aan de overleden Kobe Bryant.

Clubicoon Bryant verongelukte dit jaar bij een helikoptercrash. Het is aan de 35-jarige James, oud-speler van Miami, om met de druk om te gaan. ,,Ik weet dat ik ondanks veel successen nog niet klaar ben”, zei hij in aanloop naar de eindstrijd.

Hij begint aan zijn tiende NBA-finale, een mijlpaal die slechts drie spelers eerder bereikten. ,,Als ik een keer stop hoop ik dat ik veel mensen heb geïnspireerd. Daar blijf ik mijn best voor doen. Wat alle kritiek op mijn spel betreft, kan ik slechts Frank Sinatra citeren. I did it my way.”

Volledig scherm Kobe Bryant en LeBron James. © EPA

Respect, dat is wat hij hoopt dat er voor hem overblijft. ,,Dat ik dat krijg van de clubs waar ik heb gespeeld, van de tegenstanders, van het publiek. Dat iedereen straks met waardering terugkijkt op mijn aanwezigheid als speler in de NBA. Aan het einde van de rit is dat het enige dat belangrijk is voor mij; respect.”

Miami Heat

In 2014 vertrok James bij Miami Heat, waarmee hij twee titels won. Samen met Dwayne Wade en Chris Bosh was hij het hart van het team. In de plannen van Miami zouden de drie de club tien jaar aan de top moeten houden, een tijdperk zoals Chicago Bulls dat in de jaren negentig kende aan de hand van de sterren Michael Jordan, Scottie Pippen en Dennis Rodman. Zover kwam het niet, want James vertrok. Er zijn mensen in Miami die hem dat nog steeds niet hebben vergeven.

Mede door een blessure van James miste LA Lakers vorig seizoen de play-offs. Nu is de formatie dankzij vooral James en Anthony Davis, die voor het eerst in een finale staat, nauwelijks te verslaan. ,,Maar dat is toch vooral zijn verdienste”, verwees Davis naar James. ,,Hij is de leider, voert het team aan en beslist hoe er wordt gespeeld. Er is er maar één die de controle heeft over de wedstrijd. Dat is LeBron.”

Of, zoals Jimmy Butler van Miami Heat het verwoordt: ,,Het is al jaren hetzelfde liedje. Wie de titel wil winnen moet eerst langs een team dat wordt geleid door LeBron James. We weten wat ons te wachten staat.”