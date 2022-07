LeBron James investeert in de fietsen van Mathieu van der Poel

Met zijn investeringsbedrijf LRMR Ventures, die hij samen met Maverick Carter runt, heeft LeBron James namelijk bij Canyon voor een paar procent aan aandelen gekocht. ,,Als fervent fietser en verhalenverteller ben ik erg enthousiast over de samenwerking met Canyon”, zegt Carter in een persbericht. ,,De kwaliteiten van de producten, de kracht van het merk en de unieke manier van distributie biedt voor ons veel mogelijkheden.” Bij Canyon is het alleen mogelijk om online racefietsen, mountainbikes en andere fietsen aan te schaffen.



Hoeveel geld James en Carter stoppen in Canyon is niet exact bekend. Financial Times meldt dat LRMR Ventures samen met SC Holdings voor 4 procent aan aandelen heeft gekocht. Het bedrijf is ongeveer 750 miljoen euro waard. Bij de investeringsronde werd er voor 30 miljoen euro opgehaald. Volgens de CEO van het Duitse bedrijf is het een ‘perfecte match’. ,,LeBron James is een wereldwijd icoon en ook een wielerliefhebber.”