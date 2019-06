‘LeBron James is niet per se een goede 3x3-basketballer’

WK in A'damVanaf morgen een WK in Amsterdam én de olympische status in 2020. Toch is het nog redelijk onbekend, 3x3 basketbal. Okke te Velde, technisch directeur bij de Nederlandse Basketball Bond, beantwoordt vijf vragen over de nieuwe discipline. Een kennismaking met de versnelde, hardere variant van de grote broer.

Quote 3 tegen 3 is veel ruwer Okke te Velde, technisch directeur Nederlandse Basketball Bond Door Lisette van der Geest



Wat zijn de grootste verschillen met het bekende basketbal in de zaal, afgezien van twee spelers minder in het veld?

Te Velde: ,,Je speelt niet op twee baskets, maar op één. Je kunt continu doorwisselen onder de vier spelers per team en je speelt met een kleinere bal. De coach zit op de tribune en mag tijdens de wedstrijd niet communiceren met de spelers. En de scores zijn anders.’’



Is het een versnelde variant van de grote broer?

,,Zeker, al kan 5 tegen 5 door het wenden ook heel snel zijn. Maar 3 tegen 3 is veel ruwer. Bij 5 tegen 5 wordt wel gebeukt, maar bij 3 tegen 3 gaat het nog een slagje verder. Daar zie je dat mensen flinke duwen krijgen en mag er veel meer. Geslagen wordt er niet, maar er wordt wel wat harder, ruwer geduwd. Het vraagt een iets andere conditie. Het is heel zwaar, je moet fysiek heel veel beuken en het gaat continu door, waar je met 5 tegen 5 nog weleens rust kunt pakken.

De écht lange mannen van 220 centimeter zie je hier niet?

,,Nee. Bij 5 tegen 5 zie je meer variatie: jongens van 180 centimeter die klein en snel zijn en het spel verdelen, jongens die allrounder zijn en de grote jongens, de 220 centimeter lange kolossen, die alleen maar bezig zijn om de juiste positie in te nemen en rebounds te pakken.



,,Bij 3 tegen 3 wisselt het constant, moet je flexibel zijn, op alle posities kunnen spelen. Dan moet je een grote man kunnen verdedigen, maar ook een kleine snelle man. Heel veel lengte hebben is dan eerder onhandig, dan ben je niet wendbaar genoeg.’’



Aan de Spelen doen acht landen mee. De top 4 van de wereldranglijst is automatisch geplaatst, drie landen verdienen via OKT 1 in mei van volgend jaar een ticket en de laatste plaats wordt in juni 2020 via OKT 2 vergeven. Nederland won de afgelopen twee WK’s zilver bij de mannen.

Hoe groot is de kans dat Nederland de Spelen haalt?

,,Vrij groot. Nederland heeft de sport al in 2009 geadopteerd (terwijl internationale basketbalfederatie FIBA de discipline sinds 2011 officieel erkent, red.). En dat is voor ons een groot voordeel in die kans om de Spelen te halen, want de FIBA hanteert een wereldranglijst waarbij de breedte van de sport in een land telt. Topbasketballand Spanje kan met twintig goede spelers komen, maar het gaat om de top 100. Bij ons is de sport in de breedte verder ontwikkeld.’'

Zijn er zaalbasketballers die nu enthousiast worden?

,,Je ziet dat het dankzij die olympische status steeds professioneler wordt. Dat er meer geld in wordt gepompt. Dat maakt het ook weer aantrekkelijker voor goede 5 tegen 5-spelers om de overstap te maken. Al gaat het wel om prijzengeld, niet om gegarandeerd inkomen. Je moet winnen voor je aan je sport verdient.

,,Hier speelt niet de wereldtop die in de NBA speelt en miljoenen verdient. Het is ook niet zomaar te zeggen dat LeBron James een goede 3x3-basketballer zou zijn, dat hoeft niet. Het is geen andere sport, wel een andere discipline.