LeBron James krijgt 15.000 dollar boete vanwege ‘obsceen gebaar’

WK handbal Estavana Polman klaar voor ultieme test: ‘Sla me maar voor mijn kanis, zou ik zeggen’

Handbalster Estavana Polman hoopt deze week tijdens de oefenstage van het Nederlands team in Noorwegen haar eerste wedstrijdminuten te maken na haar zware knieblessure. Aan het einde van de stage wordt duidelijk of ze mee kan naar het WK in Spanje, dat 1 december begint.

23 november