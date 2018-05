LeBron James loodst Cavaliers met NBA-record naast Celtics in play-offs

Niet voor het eerst in zijn lange loopbaan was er een hoofdrol weggelegd voor levende legende LeBron James. Hij maakte 44 punten en gumde en passant een record van Kareem Abdul-Jabbar uit de boeken met de meest 'veldpunten' in de play-offs van de geschiedenis van de NBA. James registreerde gisteravond zijn 2357ste treffer en verbeterde daarmee een record dat stond sinds het pensioen van Abdul-Jabbar in 1989. Michael Jordan staat derde met 2188 veldpunten in de play-offs.



Het was al de zesde keer dit seizoen dat de 33-jarige 'King James' in de play-offs de grens van veertig punten doorbrak.



Bij Boston Celtics was Jaylen Brown met 25 punten het meest trefzeker, gevolgd door Jayson Tatum.