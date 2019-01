LeBron James mag training hervatten

De 34-jarige forward was sinds eind december uitgeschakeld door een liesblessure. Hij mist sowieso nog de komende twee uitwedstrijden van zijn ploeg tegen Oklahoma City Thunder (donderdag) en Houston Rockets (zaterdag).



In welke wedstrijd James zijn rentree gaat maken, is nog niet bekend. Zonder hem wonnen de Lakers slechts vier keer in elf wedstrijden. In zijn eerste seizoen in Los Angeles haalde James tot dusver een gemiddelde van 27,3 punten, 8,3 rebounds en 7,1 assists, in 34 wedstrijden.