LeBron James: Mijn hart is gebroken, ik ga kapot van verdriet, mijn broer

,,Ik ben er niet klaar voor, maar hier gaan we", schrijft de huidige sterspeler van Los Angeles Lakers, die zondagochtend nog contact had met zijn voorganger. Nooit gedacht dat dit ons laatste gesprek zou zijn", aldus James. ,,Mijn hart is gebroken, ik ga kapot van verdriet, mijn broer.”



De 35-jarige James nam zaterdag in de verloren uitwedstrijd tegen Philadelphia 76ers (108-91) de derde plaats op de topscorerslijst aller tijden in de NBA over van Bryant. Die voormalige superster van de Lakers, die 20 jaar voor de club uit LA speelde en daarmee vijf keer kampioen werd, feliciteerde James via Twitter met die prestatie. Zondagochtend, voordat James in Philadelphia in het vliegtuig stapte, had hij nog even contact met Bryant. Enkele uren later crashte de helikopter met daarin de 41-jarige Amerikaan.