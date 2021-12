LeBron James neemt LA Lakers bij de hand tegen Rockets, Jokic verslaat Curry op eigen terrein

James eindigde het duel met 32 punten, 11 rebounds en 11 assists. Ploeggenoot Russel Westbrook noteerde 24 punten, 12 rebounds en 10 assists en zorgde zo alweer voor zijn zevende ‘triple-double’ van het huidige seizoen. James kwam op 36.000 punten in de NBA. Hij heeft alleen Karl Malone (36.928 punten) en Lakers-legende Kareem Abdul-Jabbar (38.387) voor zich in het all-time klassement.



Voor de Los Angeles Lakers was een overwinning welkom. De vijf duels daarvoor in de NBA werden allemaal verloren. De Lakers staan op de zevende plaats in de Western Conference, Houston Rockets staat vijftiende en laatste.

Golden State Warriors verloor in het eigen Chase Center in San Francisco met 86-89 van Denver Nuggets, dat op sleeptouw werd genomen door sterspeler Nikola Jokic. De 2,11 meter lange Serviër was goed voor 22 punten, 18 rebounds en 5 assists. Will Barton was met 21 punten ook belangrijk voor het team van Michael Malone.

Stephen Curry was met 23 punten zoals zo vaak de topschutter aan de kant van de Warriors, dat aan kop gaat in de Western Conference. Denver Nuggets staat vijfde. Curry passeerde de grens van 3000 driepunters in de NBA, nadat hij vorige week al het record van Ray Allen (2973 driepunters) overnam.

Volledig scherm Nikola Jokic in duel met Andrew Wiggins. © AFP

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.