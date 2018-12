LeBron James voelt zich de beste basketballer ooit

De discussie over wie de beste ooit is, Jordan of James, wordt in de Verenigde Staten en ver daarbuiten al jaren gevoerd. Jordan leidde Chicago Bulls in de jaren negentig naar zes NBA-titels. James bezorgde ‘zijn’ Cleveland Cavaliers in 2016 het eerste kampioenschap in de NBA, nadat hij eerder al twee titels had gepakt met Miami Heat. Sinds afgelopen zomer speelt James voor de LA Lakers, nadat hij in de afgelopen vier seizoenen met de Cleveland Cavaliers in de NBA Finals drie keer verloor van de Golden State Warriors.