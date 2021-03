LeBron James voor onbepaalde tijd uitgeschakeld

Video LeBron reageert fel op kritiek Zlatan: ‘Het is hypocriet, want hij sprak over dezelfde problemen’

27 februari NBA-ster LeBron James vindt dat Zlatan Ibrahimovic geen oordeel moet hebben over zijn activiteiten buiten de sport. James laat zich regelmatig uit over zaken als buitensporig politiegeweld en rassenongelijkheid in de Verenigde Staten. ,,Ik zal nooit mijn mond houden over dingen die niet goed zijn, want ik weet hoe belangrijk mijn stem is voor veel mensen.”