LeBron James wil Afro-Amerikanen naar stembus helpen: ‘Ik ga mijn mond niet houden’

Wie de roots van LeBron James kent, begrijpt wat hem drijft. In een notendop: zijn vader was een crimineel die hij nooit kende, zijn moeder Gloria kreeg hem toen ze 16 was. Hun leven in Akron, Ohio bestond uit ­overleven. Wist zij veel hoe ze op die leeftijd een huishouden moest leiden. Thuis was er geen geld en op straat zag hij ‘drugs, wapens en doden – het was waanzinnig.’ Tot z’n football-coach zich over het gezin ontfermde. Plots was het gedaan met verhuizen van het ene krot naar het ander en ging hij elke dag weer naar school. Het vervolg is bekend. James verdient bij de Lakers nu zo’n 88 miljoen dollar (77,5 miljoen euro) per jaar. Zijn fortuin wordt geschat op 480 miljoen dollar (423 miljoen euro). James is hét gezicht van de NBA.