Lee Westwood pakt 24ste titel, Luiten naar finaletoernooi

Luiten

Joost Luiten eindigde na een slotronde van 71 slagen op een gedeelde 27e plek met een totaal van 288. Die prestatie was voor de Nederlander voldoende om vanaf donderdag mee te mogen doen aan het finaletoernooi in Dubai. Daar verschijnen de beste zestig golfers van dit jaar aan de start. Luiten, die dit jaar door een polsblessure een aantal maanden afwezig was, hoort daar net bij.



,,Als ik terugkijk op de eerste drie toernooien na mijn blessure dan heb ik zeker niet slecht gespeeld, maar de supervorm is er nog niet. Dat is misschien ook niet zo gek als je door een blessure een paar maanden aan de kant staat, maar je wilt natuurlijk zo snel mogelijk weer op je topniveau zitten’', aldus Luiten op zijn website. ,,De baan in Dubai ligt me dus ik heb veel zin in een mooi slottoernooi.’’