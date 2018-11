Lee Westwood slaat na vier jaar weer eens toe voor 24ste titel

De 45-jarige Engelsman deed dat zondag bij de Nedbank Golf Challenge in Sun City in Zuid-Afrika. Westwood, die vier jaar terug voor het laatst een toernooi op zijn naam schreef, sloot de laatste dag af met 64 slagen en kwam daarmee uit op een totaal van 273 (vijftien onder par). De Spanjaard Sergio Garcia werd tweede (276), voor de Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen (277).



Joost Luiten eindigde na een slotronde van 71 slagen op een gedeelde 27e plek met een totaal van 288. Die prestatie is voor de Nederlander voldoende om vanaf donderdag mee te mogen doen aan het finaletoernooi in Dubai. Daar verschijnen de beste zestig golfers van dit jaar aan de start. Luiten, die dit jaar door een polsblessure een aantal maanden afwezig was, stond voor aanvang van het toernooi in Sun City op de 58ste plek.