Legendarische Yankees-werper Whitey Ford (91) overleden

Ford, die de bijnaam ‘Whitey’ kreeg vanwege zijn lichte haar, speelde in 1950 en van 1953 tot en met 1967 voor de Yankees. Zijn winstpercentage van 2.75, hij won 236 keer tegen 106 nederlagen, is het hoogste van alle werpers in de honkbalcompetitie Major League Baseball in de 20ste eeuw. Daarom kreeg hij de bijnaam ‘Chairman of the Board’, ‘voorzitter van de raad’.