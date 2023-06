Levenslange schorsing voor twee Chinese snookerspelers, voormalig Masters-winnaar 5 jaar aan de kant

Sifan Hassan tevreden na winst 10.000 meter op FBK Games: ‘Dit is heel goed’

Sifan Hassan heeft de 10.000 meter van de FBK Games in Hengelo gewonnen in een tijd van 29.37,81. Het wereldrecord van de Ethiopische Letesenbet Gidey (29.01,03) bleef buiten bereik. ,,Ik weet dat er meer in zit, maar nu nog niet.”