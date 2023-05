Liefdeskoppel Laurien Leurink en Robbert van de Peppel clashen in play-offs: ‘Voor ons was het gewoon ruk’

Normaal gesproken vormen SCHC-hockeyster Laurien Leurink (28) en Hurley-coach Robbert van de Peppel (35) een hecht liefdeskoppel. De afgelopen dagen even niet. Ze clashten in de halve finale van de play-offs. Na afloop verklaarden ze elkaar weer de liefde. Gelukkig maar, want in december trouwen ze. ,,Het was écht geen leuke situatie.”

Een innige omhelzing en een dikke zoen, zaterdagmiddag in Bilthoven. Nadat Laurien Leurink en haar teamgenoten van SCHC klaar zijn met de ereronde loopt ze naar haar verloofde toe. Daar vechten trots en teleurstelling om voorrang. Van de Peppel loodste Hurley voor het eerst in de historie naar de play-offs, maar daarin was het team van zijn aanstaande bruid twee keer te sterk: 1-0 en 3-1.

,,Hij heeft met Hurley zoiets unieks neergezet, daar mag hij echt trots op zijn. Maar hij is zóóó gepassioneerd dat dit ook even de ontlading van het hele seizoen is”, zegt Leurink. ,,Ik gunde hem het hele seizoen alles en ik heb ook zo meegeleefd met Hurley, maar ja, dat was nu even helemaal anders. Het is goed dat het nu klaar is.”

Mensen vonden het misschien grappig ofzo, maar voor ons was het gewoon ruk Robbert van de Peppel

Het zijn troostende woorden na heel bijzondere dagen voor het liefdeskoppel. ,,Het was écht geen leuke situatie”, benadrukt Van de Peppel. Hij laat er geen misverstand over bestaan. De Hurley-coach is blij dat de dubbele confrontatie met zijn verloofde erop zit. ,,Mensen vonden het misschien grappig ofzo, maar voor ons was het gewoon ruk. Je gunt elkaar het beste, maar deze dagen even niet. En we hebben allebei een vrij groot ego dus de emoties liepen best hoog op”, vertelt Van de Peppel.

Dat het donderdag ‘slechts’ 1-0 werd voor SCHC hielp niet mee aan de spanningen in huize Van de Peppel, zoals ook Leurinks achternaam vanaf december is. ,,Als zij toen met 3-0 hadden gewonnen, was er minder aan de hand geweest. Maar het was nu zó close. Je hebt je eigen waarheid en die lag na donderdag zo ver uiteen dat het gewoon niet goed was om het daar over te hebben. We hebben elkaar maar even gelaten. Ik ben blij dat het nu voorbij is. Eens maar nooit weer, wat mij betreft.”

Volledig scherm Robbert van de Peppel en Laurien Leurink © Pro Shots / Erich Snijder Van de Peppel en Leurink sliepen wel gewoon thuis, maar een gezellig ontbijt voor twee zat er deze dagen niet in. ,,Uiteindelijk wil je voor zoiets spannends ook gewoon in je eigen bed slapen. En het ging ook echt prima, tot na de wedstrijd van donderdag”, aldus Leurink. ,,Hoe vaak heb je nou zulke verschillende belangen binnen een relatie? We realiseren ons dat dit heel uniek was, maar ik denk dat we nu allebei heel opgelucht zijn.”

Hechte band

De hechte band tussen Leurink en Van de Peppel kan echter wel wat hebben. Ze zijn al acht jaar een koppel nadat de liefde opbloeide bij een zaalhockeytoernooi in Leipzig. Vlak voor het gouden WK van vorig jaar ging Van de Peppel in Amsterdam op zijn knieën. ,,Héél romantisch”, zegt Leurink.

Dat gouden WK bleek bovendien haar laatste. In maart maakte ze bekend na 133 interlands te stoppen bij Oranje. Een beslissing die al even in de lucht hing, maar in de stroomversnelling kwam toen haar zus Marije ongeneeslijk ziek bleek. ,,Ik heb absoluut geen spijt van die keuze”, zegt Leurink, die haar zus als trouwe fan langs de lijn had tijdens de play-offs. ,,Het gaat naar omstandigheden heel erg goed met haar. Over twee weken zijn er weer scans en dat is altijd spannend, maar mensen zeiden donderdag bij de wedstrijd al: ‘Wat ziet ze er goed uit’. Ik spreek haar elke dag en zeker met de situatie van deze week steunde ze me heel erg.”

Dit was zwaarder dan gedacht. Maar nee, de trouwplan­nen zijn nooit in gevaar gekomen hoor Robbert van de Peppel

Omdat Leurink komende zomer dus geen EK hoeft te spelen, heeft ze nog meer tijd voor de belangrijke mensen in haar leven. ,,Ik ben heel blij met de keuzes die ik heb gemaakt”, zegt ze. ,,Ik heb sinds 1 mei ook werk als projectmanager en daar krijg ik heel veel energie van. Een zomer zonder verplichtingen, daar kijk ik heel erg naar uit. Dat heb ik sinds mijn jeugd niet meer gehad. Lekker dagjes weg met familie en vriendinnen, huwelijken waar ik gewoon naartoe kan. Nee, een zwart gat na Oranje heb ik zeker niet ervaren.”

En vanaf nu heeft Leurink dus niet alleen de steun van onder anderen haar zus, maar ook weer die van haar aanstaande. ,,Nogmaals: ik ben blij dat deze crisis thuis voorbij is. Op naar harmonie, zodat ik haar gewoon weer kan supporten”, vertelt Van de Peppel, die de komende week ‘gewoon’ SCHC-fan is. ,,Ik hoopte tijdens het seizoen al dat SCHC landskampioen zou worden en nu, nu wij eruit liggen, weer. Ik heb hier gespeeld en ik gun het natuurlijk mijn meisje. Ze moeten het gaan flikken, want ze zijn het aan hun stand verplicht om de titel te pakken. Ik gun ze dat ongelooflijk veel.”

Trouwplannen

En nu? Verder met trouwplannen maken? ,,Na de play-offs gaan we daarmee verder. We hebben vanavond eerst de verjaardag van Robbert z’n neefje”, zegt Leurink lachend. Van de Peppel: ,,Ja, we gaan de knop weer omzetten. Dat moet ook. Deze drie dagen wil je gewoon nooit meer. Dit was zwaarder dan gedacht. Maar nee, de trouwplannen zijn nooit in gevaar gekomen hoor.”

Eerste titel voor SCHC? SCHC neemt het in de finale van de play-offs op tegen Amsterdam, dat er zaterdag voor zorgde dat titelhouder Den Bosch voor het eerst sinds 1997 de finale van de play-offs miste. SCHC snakt naar de eerste titel in de clubgeschiedenis. ,,Het klinkt cliché, maar we bekijken het echt wedstrijd voor wedstrijd. Vooral de buitenwereld vindt dat het dit jaar móet gebeuren voor ons, maar zelf ervaren we dat minder zo. ,,Al kan ik wel naïef zeggen dat we geen druk voelen, maar natuurlijk is die druk er wel een beetje”, aldus Leurink, die in principe ook volgend seizoen in Bilthoven te bewonderen is. ,,Ik moet nog even kijken hoe dat nu met mijn werk gaat, daar moeten we nog invulling aan geven, maar daar gaan we na de play-offs naar kijken. Dit is een heel mooi team en daar wil ik in elk geval nog een jaartje onderdeel van zijn.” Zaterdag 27 mei gaat SCHC op bezoek in Amsterdam, twee dagen later is de return in Bilthoven.