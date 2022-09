Lieke Klaver zesde op 400 meter, vermoeide Femke Bol ontbreekt tijdens Diamond League in Brussel

Badminton­ster moest van Chinese bond expres verliezen: ‘Ik tegen het systeem’

Na 22 jaar heeft de Chinese badmintonster Ye Zhaoying onthuld dat zij in de halve finales van het olympisch toernooi van Sydney 2000 in opdracht van de teamleiding bewust heeft verloren van haar landgenote Gong Zhichao. Ye moest het rustig aandoen zodat Gong niet te zeer vermoeid was voor de finale. Daarin versloeg de Chinese de Deense Camilla Martin. Voor Ye resteerde het brons.

27 augustus