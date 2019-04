Lillard bezorgt Trail Blazers de zege na bizarre ontknoping

Met nog twee seconden op de klok was het 115-115. Het duel leek uit te draaien op extra tijd, maar Damian Lillard bepaalde anders. Lillard besloot geen aanval op te zetten, maar voor eigen succes te gaan. Met een driepunter bezorgde hij de Trail Blazers de zege. Lillard werd vervolgens bedolven onder zijn ploeggenoten. De hoofdrol was sowieso al weggelegd voor Lillard, die in totaal liefst vijftig punten voor zijn rekening nam. Bij Oklahoma City Thunder was Paul George goed voor 36 punten.



Toronto Raptors won voor de vierde keer op een rij van Orlando Magic: 115-96. Daarmee beslisten de Raptors de series in hun voordeel. Denver Nuggets leidt tegen San Antonio Spurs met 3-2 na een 108-90-overwinning. De Nuggets verzekeren zich bij winst van het volgende duel van een ontmoeting met de Trail Blazers.