Linda van Impelen slaat afdaling over

Raptors pakken eerste play-offticket, Rockets knallen door

7:52 Toronto Raptors heeft zich als eerste ploeg verzekerd van een plek in de play-offs van de NBA. Het Canadese basketbalteam boekte bij Detroit Pistons de 47ste overwinning, al was daar wel een verlenging voor nodig (121-119). De Raptors, koploper in het oosten, zijn nu zeker van een plek bij de eerste acht op de ranglijst en daarmee een vervolg van het seizoen.