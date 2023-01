Lindsay van Zundert plaatst zich overtuigend voor vrije kür op EK kunstrijden

Droom handbal­lers Oranje blijft levend na opmerkelij­ke inhaalrace tegen Qatar

De handballers doen bij het WK in Polen nog altijd mee voor een plaats in de kwartfinales. De overwinning tegen Qatar (32-30) was er echter eentje met hangen en wurgen. ,,Er is meer opluchting dan euforie’’, merkte hoekspeler Rutger ten Velde, die van bankzitter uitgroeide tot man van de wedstrijd.

19 januari