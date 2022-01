Lindsay van Zundert stelt teleur en moet na val afwachten op EK

Van Aert bij afwezig­heid Van der Poel eindelijk weer de beste in GP Sven Nys

Wout van Aert heeft Mathieu van der Poel opgevolgd als winnaar van de GP Sven Nys. De Belg won de wedstrijd op nieuwjaarsdag voor de derde keer in zijn loopbaan. Eerder was hij in 2015 en 2016 de beste.

