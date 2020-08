LIVE | Ajax-RKC ‘gewoon’ zonder publiek, Serie A begint week later

Ronnie O’Sullivan breekt snelheids­re­cord op WK snooker

3 augustus Ronnie O’Sullivan heeft zijn bijnaam ‘The Rocket’ weer eens eer aangedaan. De vijfvoudig wereldkampioen boekte op het WK in Sheffield de snelste zege ooit. In 1 uur en 48 minuten was de Engelsman in de eerste ronde klaar met de Thai Thepchaiya Un-Nooh. Hij gunde zijn tegenstander alsnog één frame: 10-1.