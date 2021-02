LIVE | Alleen EK over als voorbereiding turners voor Spelen

‘Voorzitter Spelen Tokio stapt toch op na seksisti­sche uitspraken’

11 februari Yoshido Mori, de voorzitter van het organisatiecomité van de Olympische Spelen van Tokio, is van plan af te treden als gevolg van de ophef die is ontstaan over zijn uitspraken over vrouwen. Dat melden lokale media donderdag.