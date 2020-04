LIVE | Baas Dortmund deelt zorgen Duitse politie over voetbalfans niet

Geen kwalifica­tie EK-hand­bal: ‘Uiteinde­lijk komt die wedstrijd in Ahoy er gewoon’

12:27 Voor het eerst in Ahoy, met 10.000 toeschouwers, een weerzien met Spanje, tegenstander in de de WK-finale. De EK-kwalificatie was al uitgesteld voor de handbalsters, nu gaat het helemaal niet door, zo maakte de Europese federatie EHF deze week bekend. Betekent dit een financiële strop voor het Nederlandse Handbal Verbond (NHV)?