LIVE | Bockarie wel en Martina niet naar finale 200m, weer zwemzilver voor Nederland

Atletiek

Laura de Witte is bij de EK in Berlijn uitgeschakeld in de series van de 400 meter. De 22-jarige Noord-Hollandse kwam in het Olympisch Stadion als vierde over de finish in 52,57 en dat was niet goed genoeg voor een plek in de halve finales. Een plek bij de eerste twee was vereist voor directe plaatsing en anders moest ze bij de zes tijdsnelsten zitten. Dat laatste was ook niet het geval. Haar oudere zus Lisanne de Witte en Madiea Ghafoor komen donderdagavond wel in actie in de halve finales. Ze mochten op basis van hun hoge positie op de Europese ranglijst de series overslaan.