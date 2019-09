LIVE | Christian Coleman maakt indruk in series 100 meter

Badloe als leider naar medalrace op Gardameer

19:02 Kiran Badloe gaat bij de WK in de RS:X-klasse op het Gardameer voor de kust van Torbole als leider de medalrace in. Hij werd derde in de enige race van vandaag en is al zeker van een medaille. Dorian van Rijsselberghe eindigde als tweede en staat ‘overall’ nu op de derde plaats.