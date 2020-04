LIVE | Cristiano Ronaldo bij de thuiskapper, fraai gebaar F-side

De Pacer | Terug naar de eerste Marathon Rotterdam in 1981, met Jacques Valentin

2 april De veertigste jubileumeditie van de Marathon Rotterdam gaat zondag niet door. Toch vonden wij van De Pacer het tijd voor iets bijzonders: een terugblik op de eerste Marathon Rotterdam in 1981. Met Jacques Valentin, derde die dag, halen we anekdotes op over een gedenkwaardige editie in de regen, met vijf rondjes rond de Kralingse Plas en slechts 180 finishers. Van een populair massa-evenement was toen nog geen sprake was, de marathon werd gelopen door een select groepje hardcore pioniers met cola als sportdrank.