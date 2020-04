LIVE | Engelse clubs krijgen voorschot van 23 miljoen euro, Bernal veilt racefiets en wielershirts

Glorietij­den voor eSports, maar ‘vergelijk virtuele sport niet met het echte werk’

6 april Er was gisteren een virtuele Ronde van Vlaanderen en een virtuele Grand Prix van Vietnam. Wat is de potentie van deze vorm van eSports? Is het alleen leuk bij gebrek aan echte sport, of blijven we ook na het coronatijdperk kijken?