LIVE | Fakkeloverdracht achter gesloten deuren, Heracles neemt meer maatregelen

Raar maar waar: bokstoer­nooi om olympische tickets begonnen in Londen

14 maart Raar maar waar: terwijl het in heel de sportwereld afgelastingen regent vanwege het gevreesde coronavirus is in Londen het olympisch kwalificatietoernooi voor boksers uit Europa begonnen. Onder auspiciën nog wel van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), dat na de schorsing van de internationale boksfederatie (AIBA) de organisatie van het olympisch boksen heeft overgenomen.