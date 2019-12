LIVE | Favoriet Oranje heeft in WK-finale nog appeltje te schillen met Spanje

Kamminga zwemt met ticket op zak weer record

14 december Met een olympisch ticket op zak heeft Arno Kamminga zijn Nederlands record op de 100 meter schoolslag weer aangescherpt. In de finale van de Swim Cup in Amsterdam tikte Kamminga aan in 58,65 seconden. De 24-jarige Katwijker verbetert dit jaar keer op keer zijn nationale record. De laatste keer was begin november bij de wereldbeker in Kazan, waar hij als eerste Nederlander onder de 59 seconden dook (58,98).