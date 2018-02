LIVE: IJs wordt gedweild, had Koreaan Lee wind mee?

Aanvang

De 5000 meter, met in totaal elf races, begint om 08.00 uur Nederlandse tijd. Namens Oranje verschijnen ook Bob de Vries, die Kramer bij het olympisch kwalificatietoernooi eind december in Thialf verrassend te snel af was, en Jan Blokhuijsen in actie.



De laatste werd in de aanloop naar de Winterspelen getroffen door een griepaanval en overwoog zelfs even om later naar Zuid-Korea te gaan. Uiteindelijk stapte hij toch op de geplande datum van 30 januari in het vliegtuig.