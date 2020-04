LIVE | Langeveld en Hofland praten over loonsverlaging, Telstar stelt verbouwing uit

TT van Assen nu opening van het seizoen in MotoGP

17 april Ook de Grote Prijs van Duitsland in de MotoGP moet verplaatst worden en dus is de TT van Assen nu de eerste race op de kalender. Het is vooralsnog de bedoeling dat de motorcoureurs uit de koningsklasse hun seizoen op 28 juni beginnen in Drenthe. De GP van Duitsland op de Sachsenring stond voor de week daarvoor op het programma, maar de organisatie gaat op zoek naar een nieuwe datum.