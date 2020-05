LIVE | 'Lyon op 7 augustus tegen Juventus’, Astana pakt eindzege in virtuele Giro

Jairzinho Rozen­struik wil de UFC-competitie voor zwaarge­wich­ten overnemen

19:02 De UFC is een van de eerste sporten waar we weer van kunnen genieten. Komende nacht zullen in Jacksonville, een stad in Florida, de eerste gevechten weer plaatsvinden. Het main event gaat tussen Tony Ferguson en Justin Gaethje, maar de Nederlandse MMA-liefhebbers zullen voornamelijk uitkijken naar de Surinaamse vechter Jairzinho Rozenstruik.