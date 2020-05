LIVE | Martens en Van der Gragt nu al kampioen met Barcelona, Villa wil niet op neutraal terrein spelen

De Pacer Podcast | De zwaarste voetrace ter wereld, de Marathon des Sables

17:14 Het is misschien wel de zwaarste voetrace ter wereld: de Marathon des Sables. Een waanzinnig loopavontuur van 250 kilometer dwars door de Sahara. Zes etappes van elke dag minimaal 40 kilometer, belast met zware rugzak met eten, water en slaapspullen. We spreken René Bleuanus, finisher in 2019, over de slijtageslag door de woestijn.