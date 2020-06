LIVE | Nadal en Gasol halen 14 miljoen euro op, Kimmann fietst 'uurrecord' in achtertuin

Donatie van 100 miljoen Dit is waarom Jordan altijd wegliep voor maatschap­pe­lij­ke problemen, maar nu weldoener is

6 juni In de jaren negentig kreeg Jordan een golf aan kritiek over zich heen vanwege zijn gebrekkige inzet voor maatschappelijke problemen, twintig jaar later is de NBA-legende met zijn steun van 100 miljoen dollar misschien wel de grootste weldoener in de strijd tegen racisme. Wat is er veranderd aan het standpunt van de legendarische basketballer?