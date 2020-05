LIVE | Nieuw-Zeeland start tenniscompetitie voor profs

Buiten sporten: is het veilig op een voetbal­veld, racecir­cuit of in het peloton?

23 mei Wetenschappers zijn er meer en meer van overtuigd dat het coronavirus zich amper verspreidt in de buitenlucht. Maar wat zegt dat over de risico’s voor topsporters? Een Formule 1-coureur is sowieso beter beschermd dan een wielrenner in een peloton, meent professor immunologie Ger Rijkers.