Vlam gedoofd, Bach spreekt van 'zeer succesvolle' Spelen

Vlam gedoofd!

En dan is de vlam uit! We werken in Pyeongchang toe naar de finale van een schitterende sluitingsceremonie. Wat een prachtige show! De Spelen in Zuid-Korea begonnen zestien dagen eerder. Nadat de vlam werd gedoofd namen de deelnemende sporters aan de Winterspelen bezit van het middenterrein in het stadion. Zij dansten op muziek van onder anderen de Nederlandse dj Martin Garrix. Hij volgde daarmee dj Tiësto op, die in 2004 optrad tijdens de openingsceremonie van de Zomerspelen in Athene.