LIVE | Ook streep door Ronde van Baskenland, FC Wuhan voelt zich veiliger in China

OKT Boksen ‘Wij hebben hier gewoon een toernooi en zijn eigenlijk net op tijd’

15 maart In voorbereiding zijn op een van de belangrijkste toernooien van het jaar en ondertussen allerlei andere grote sportevenementen wereldwijd geannuleerd zien worden, dat scenario geldt voor Nouchka Fontijn. De boksster is momenteel in Londen, waar ze dinsdag in actie komt op het olympisch kwalificatietoernooi.