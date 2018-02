LIVE: Kramer en Verweij op jacht naar een medaille

Basketballers hard onderuit in WK-kwalificatie

23 februari De Nederlandse basketballers hebben in de WK-kwalificatie een forse nederlaag moeten incasseren. De ploeg van bondscoach Toon van Helfteren had in Treviso weinig in te brengen tegen Italië: 80-62. De Italianen stonden na het eerste kwart al met 26-13 voor en bouwden die voorsprong daarna verder uit.