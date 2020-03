LIVE | Premier League darts in Newcastle uitgesteld, streep door Boat Race

Interview Polling moet improvise­ren in Italië: ‘Je kan moeilijk met je ouders gaan judoën’

19:29 Judoka Kim Polling woont nabij Turijn en traint geïmproviseerd in huis. Een gesprek over het in de lucht tillen van haar vriend, over een buurman die een half uur te laat begint te zingen en het leven in Italië.