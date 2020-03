LIVE | Race Herlings uitgesteld, LeBron James wil toch wél zonder publiek spelen

MotoGP Amerikaan­se motorrace verplaatst wegens coronavi­rus

16:52 De motorcoureurs uit de MotoGP beginnen nog later aan hun seizoen. Wederom is een race verplaatst vanwege het nieuwe coronavirus. De Grote Prijs van de Verenigde Staten, die voor zondag 5 april op het programma stond, wordt nu pas aan het einde van het seizoen verreden op 15 november. De slotrace in Valencia gaat van 15 naar 22 november.