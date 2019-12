LIVE | Rico voelt gezonde spanning voor ‘gevecht van de eeuw’ tegen Badr

Gemengde gevoelens bij Heiner na zilveren medaille bij WK Finn

8:50 Zeiler Nicholas Heiner is als tweede geëindigd op het wereldkampioenschap in de Finn-klasse. Voor de kust van Melbourne finishte de Nederlander in de zogenoemde medalrace als derde, voldoende om zijn tweede plaats in het klassement te behouden. De Nieuw-Zeelander Josh Junior veroverde de wereldtitel. Hij begon als leider aan de slotdag en had genoeg aan de zevende plaats. Het brons ging naar de Hongaar Zsombor Berecz.