LIVE | Rooney woedend op bond, Turkse topper eindigt onbeslist

Zwembaas Cats: ‘Als ik iets heb geleerd, is dat het zinloos is om in toekomst te kijken’

15:37 De Nederlandse topzwemmers verhuisden zaterdag met z’n allen naar Drachten, omdat ze dachten daar voorlopig in afzondering te kunnen doorgaan met trainen. Amper een dag later moesten ze hun spullen opnieuw inpakken en terug naar huis. ,,De topsport komt nu echt even helemaal tot stilstand”, zegt de aangeslagen technisch directeur André Cats. “We gaan ons nu allemaal richten op onze gezondheid, onze gezinnen en omgeving.”